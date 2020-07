Actualidade

A China está a comemorar a conclusão do seu Sistema de Navegação por Satélite BeiDou, que pode rivalizar com o Sistema de Posicionamento Global dos Estados Unidos e aumentar a segurança e influência geopolítica do país.

O Presidente chinês e líder do Partido Comunista e das forças armadas, Xi Jinping, conferiu oficialmente o sistema hoje, durante uma cerimónia no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

A cerimónia ocorreu após a confirmação de que o 55.º e último satélite geoestacionário da constelação do Beidou, lançado em 23 de junho, começou a operar após a conclusão de todos os testes.