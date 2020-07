Actualidade

O desenvolvimento da zona de cooperação na Ilha da Montanha (Hengqin) entre Macau e a província chinesa de Guangdong deve ser pioneira no projeto da Grande Baía, defendeu o chefe do Executivo de Macau.

Ho Iat Seng falava na reunião de quinta-feira com o secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês (PCC), Guo Yonghang, e o subsecretário do Comité Municipal de Zhuhai e presidente do município de Zhuhai, Yao Yisheng, entre outros, em que o desenvolvimento da "zona de cooperação aprofundada" em Hengqin e o reforço da cooperação na prevenção da covid-19 estiveram em destaque.

Iniciativa "nova e prática", o chefe do Executivo de Macau defendeu que para avançar com esta "zona de cooperação aprofundada" é necessário "uma inovação estrutural e uma cooperação pragmática, em termos de investimento económico e comercial, gestão financeira, certificação de origem, modelos alfandegários, bem-estar social", nomeadamente, para criar "uma zona de demonstração que seja pioneira na cooperação e desenvolvimento da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau".