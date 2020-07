Covid-19

O movimento no Aeroporto da Madeira vai aumentar de 60 frequências semanais efetuadas em julho para 140 em agosto, entre partidas e chegadas, evidenciando que "a retoma está a acontecer", disse o secretário do Turismo do arquipélago.

"O movimento aeroportuário satisfaz e há perspetiva para um mês de agosto de crescimento acentuado. De julho para agosto vamos passar de 60 frequências semanais para 140", afirmou Eduardo Jesus à agência Lusa.

Para o governante madeirense, a situação evidencia que "a retoma se está a fazer lenta, mas de uma forma consolidada", sendo este "o grande objetivo" do executivo, coligação PSD/CDS, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque.