Actualidade

O município da Figueira da Foz já não vai tomar posse administrativa do parque de campismo do Cabedelo no sábado, depois de ter sido notificado hoje pelo tribunal da providência cautelar que suspende aquele ato, disse fonte camarária.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora Mafalda Azenha confirmou a citação por parte do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (TAFC) sobre os termos da providência cautelar que suspende a posse administrativa, indicando que o município a vai cumprir e recorrer da decisão.

"A posse administrativa [agendada para a manhã de sábado] fica suspensa. Mantemos que a razão está do nosso lado e vamos recorrer e invocar o interesse público", argumentou a autarca, que detém o pelouro dos Assuntos Jurídicos e Contencioso.