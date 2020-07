Actualidade

A direção do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) elegeu António Fonseca como presidente, após a destituição de Rui Riso, segundo comunicado hoje divulgado.

A Lusa noticiou na terça-feira que Rui Riso saiu de presidente do SBSI, tendo o próprio atribuído a saída da liderança (continua como vogal da direção) a questões político-sindicais internas.

Nos últimos meses, o clima de conflito no interior do sindicato adensou-se com manifestações de reformados a propósito do fecho dos serviços médicos SAMS no início da crise pandémica e depois de uma reportagem da SIC em que a gestão Riso era alvo de críticas de associados.