Actualidade

A fábrica de pás eólicas Ria Blades, maior empregador de Vagos, vai investir 5,2 milhões de euros em duas novas linhas de produção, que vão criar 41 postos de trabalho, segundo documentos apresentados no município.

A empresa, que em abril passou a ser propriedade do grupo Siemens Gamesa, apresentou na Câmara Municipal de Vagos uma candidatura a Projeto de Interesse Municipal de Vagos (PIM), para criação de duas novas linhas de produção, que foi aprovada por unanimidade pelo executivo presidido pelo social-democrata Silvério Regalado.

"Com esta aprovação a Riablades S.A. irá usufruir de benefícios em sede de impostos municipais, nomeadamente no que diz respeito à ausência do pagamento de Derrama e de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por um período de cinco anos", resume o autarca num documento a que a Lusa teve acesso.