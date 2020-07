Actualidade

A Covilhã e o Fundão vão criar uma nova rota turística a partir do património e história da exploração mineira naqueles concelhos, num projeto que integra a criação de percursos, requalificações e a visitação de galerias inativadas, foi hoje anunciado.

"Este projeto envolve todas as comunidades mineiras dos concelhos da Covilhã e Fundão e é um ponto de partida para criarmos uma nova rota turística atrativa para o couto mineiro, para os dois concelhos e para todo o interior", apontou hoje José Armando Serra dos Reis, vereador da Câmara da Covilhã, em declarações aos jornalistas no fim da reunião privada do executivo.

Com a denominação "Rota do Volfrâmio e do Estanho - História e Memória das Comunidades Mineiras", o projeto implica um investimento de quase um milhão de euros e vai avançar em duas fases, tendo já parte do financiamento aprovada através do Programa Valorizar.