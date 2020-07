Actualidade

O presidente executivo indigitado do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, rejeitou hoje tratar os trabalhadores como "folhas de Excel" e fazer cortes "só porque sim", quando questionado sobre a possibilidade do banco reduzir a sua estrutura de pessoal.

"Será algo que vamos analisando, agora... não funcionamos com folhas de Excel quando se trata de pessoas", referiu João Pedro Oliveira e Costa quando questionado sobre o possíveis cortes na estrutura do banco, durante a conferência de imprensa da apresentação dos resultados do BPI (lucros de 42,6 milhões de euros), que decorreu hoje no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O responsável do BPI considerou que "a possibilidade do banco poder ser mais ágil a nível dos custos terá de ser ponderada com a manutenção da qualidade do serviço, com o nível de competitividade que o banco quer ter e com a presença que o banco quer ter no mercado".