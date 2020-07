Covid-19

Entre os emigrantes que hoje entraram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso não faltavam "receios" em relação a eventuais contágios por covid-19, mas também planos para passar férias em família e com cuidados redobrados.

Por Vilar Formoso, a principal fronteira terrestre do país, situada no concelho de Almeida, Guarda, começaram hoje a entrar em maior número muitos portugueses residentes no estrangeiro que vêm passar férias ao país de origem, junto de familiares e amigos.

Entre eles, vários emigrantes abordados pela agência Lusa não esconderam os receios da deslocação, mas referiram que tudo vão fazer para evitar possíveis contactos.