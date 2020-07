Covid-19

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, admitiu aos jornalistas que o Governo irá refletir sobre as previsões que constam do Orçamento Suplementar, após a contração de 16,5% do PIB no segundo trimestre hoje divulgada.

"Obviamente estes números vão obrigar a refletir sobre as previsões do Orçamento Suplementar. Estes números vão obrigar a refletir sobre as projeções que constam do Orçamento Suplementar, não é nada que não antecipássemos já e vão, portanto, levar-nos a fazer essa reflexão", disse Pedro Siza Vieira, num comentário à queda do PIB divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O governante sublinhou, no entanto, que os dados estão em linha com as estimativas da Comissão Europeia, e que em junho já se registaram sinais de retoma.