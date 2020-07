Actualidade

A Associação Comercial do Porto observou hoje que a rejeição da providência cautelar para impedir injetar dinheiro público na TAP mostra que ninguém, "para além de Lisboa", pode contar com a transportadora e que esta é "um Novo Banco".

"Todos nós, para além de Lisboa, sabemos que continuamos a não contar com a TAP. Obrigámos [com a apresentação da providência cautelar] o Governo a vir explicar-se quanto a esta injeção financeira. Agora ficamos mesmo a ter a certeza que a TAP é um Novo Banco. Até porque, como temos visto, o próprio Novo Banco está cada vez mais parecido com a TAP", afirma, citado em comunicado, Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto (ACP).

No documento, a ACP alerta que o indeferimento da providência cautelar "que visava impedir o Estado Português de realizar uma injeção financeira de 1,2 mil milhões de euros na TAP" consubstancia "uma recusa de escrutínio judicial dos atos administrativos do Governo".