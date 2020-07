Covid-19

O presidente executivo indigitado do BPI disse hoje que a situação atual da banca "não tem nada a ver" com a da crise de 2008, considerando o sistema financeiro melhor preparado para a crise associada à pandemia de covid-19.

Começando por saudar os níveis de "solidez" e "liquidez" e "de risco" do BPI, João Pedro Oliveira e Costa alargou o comentário ao sistema bancário nacional, dizendo que "não tem nada a ver a situação em que o setor financeiro português está com aquilo que enfrentou quando começou a crise de 2008".

O responsável do BPI referiu "o esforço muitíssimo grande que fez na redução da sua carteira de malparado, mas também um esforço de redução de custos, transformação do modelo de negócio, digitalização, transformação em termos do formato com que estava a operar em cada uma das linhas de negócio".