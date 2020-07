Taça de Portugal

Danilo, capitão do FC Porto, destacou hoje a importância da conquista da Taça de Portugal de futebol, admitindo que, "depois do campeonato, esta é a prova mais importante".

O jogador dos 'dragões' desvalorizou o facto de o FC Porto ter vencido os dois jogos disputados esta época com o Benfica, o adversário na final da prova, salientando a necessidade de toda a equipa estar bem para defrontar e vencer "uma equipa que não é fácil".

"Temos estado bem, confiantes, com um bom espírito e a lutar para defrontar um adversário que não é fácil. Mas o mais importante é o espírito. Temos vindo a lutar por várias frentes e não descartamos nenhum. As estatísticas e os confrontos são só história, temos de jogar e trabalhar sem olhar para os números", frisou em conferência de antevisão da partida com o Benfica, relativa à final da Taça de Portugal.