Covid-19

Mais de metade dos 80 utentes do lar de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, que foram infetados com covid-19 no surto detetado em junho encontram-se, agora, curados, informou hoje a Proteção Civil Municipal.

De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico do concelho, ao final do dia de quinta-feira, havia 48 casos curados entre os utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), mais 14 do que no dia anterior.

O surto no lar provocou até quinta-feira 18 mortos, 16 utentes e uma funcionária do lar, além de um homem da comunidade.