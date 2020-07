Actualidade

O tribunal são-tomense de primeira instância condenou um homem a 25 anos prisão pelo homicídio da luso-são-tomense Catarina Santos, disse hoje a Lusa fonte judicial.

Segundo a mesma fonte, o arguido, de 38 anos, foi condenado na quinta-feira no tribunal na cidade de Neves, 27 quilómetros a norte da capital, num ambiente rodeado de fortes medidas de segurança.

A leitura da sentença foi feita uma semana depois do presidente do tribunal de primeira instancia ter adiado as sessões sem marcar nova data.