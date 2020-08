Actualidade

A União Europeia (UE) vai organizar uma conferência dedicada ao investimento em Angola no início do próximo ano, anunciou hoje o embaixador cessante da UE no país africano, Tomas Ulicny.

"Gostaríamos de organizar uma conferência de investimento União Europeia - Angola, em Bruxelas, no início do próximo ano e contamos que possa ser aberta pelo senhor Presidente", disse o responsável europeu, após uma audiência em que se despediu de João Lourenço, no final de quatro anos em Angola.