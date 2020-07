Covid-19

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou 48.326 moratórias de crédito até 28 de julho no âmbito da pandemia de covid-19, num valor que totaliza 6.982 milhões de euros, divulgou hoje o banco público.

De acordo com um comunicado do banco, que hoje apresentou lucros de 249 milhões de euros no primeiro semestre, 36.604 moratórias dizem respeito a particulares e 12.222 a empresas.

Já relativamente aos montantes, as moratórias concedidas aos particulares totalizam 3.063 milhões de euros e as que dizem respeito às empresas 3.919 milhões de euros.