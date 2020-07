Actualidade

A Vidatel, da empresária Isabel dos Santos, congratulou-se hoje pelo reconhecimento, pela Unitel, da existência de dividendos a serem pagos pela operadora angolana no valor de 89 mil milhões de kwanzas (136 milhões de euros ao câmbio atual).

"O comunicado emitido pela Unitel vem oficialmente confirmar a posição da Vidatel, na medida em que a Unitel é devedora da Vidatel e confirma também a não existência de quaisquer transferências injustificadas", aponta a empresa de Isabel dos Santos, numa nota hoje emitida.

No documento, a Vidatel "congratula-se" com a "confirmação por parte da Unitel SA da dívida que tem de cerca de 200 milhões de euros [valor calculado com base na taxa média de 2019] para com a Vidatel e que a existência desse crédito a favor da Vidatel se encontra registada no Relatório de Gestão e às Contas relativas ao exercício económico de 2019, que foram auditadas e aprovadas em Assembleia Geral realizada no passado dia 27 de julho de 2020".