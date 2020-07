Alfa/Acidente

A circulação ferroviária entre as estações de Alfarelos e Pombal, na Linha do Norte, está suspensa desde as 15:30, sem perspetivas de reabertura, devido ao descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido hoje, indicou fonte da CP - Comboios de Portugal.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que a empresa vai garantir "transbordo rodoviário" aos passageiros dos comboios em circulação.

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, fez hoje dois mortos, sete feridos graves e 30 ligeiros, segundo a Proteção Civil distrital.