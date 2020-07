Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje que o banco público tem capital confortável para fazer face à atual crise.

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre (lucros de 249 milhões de euros no primeiro semestre, menos 41% face ao mesmo período de 2019), Paulo Macedo disse que o banco público está "bastante preocupado" com esta crise, mas com o "conforto de ter capital substancial".

O gestor estimou que o crédito malparado vá aumentar no último trimestre do ano com o adensamento da crise após o verão, mas sobretudo após o fim das moratórias que suspendem o pagamento dos créditos (juros e/ou capital), que terminam em 31 de março de 2020.