Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) contava no final do primeiro semestre de 2020 com menos 582 trabalhadores relativamente ao mesmo período do ano passado, contabilizando também menos uma agência, foi hoje divulgado.

No comunicado emitido pelo banco no âmbito do anúncio dos resultados semestrais (lucro de 249 milhões de euros), pode ler-se que o número de empregados da atividade doméstica do grupo CGD no final de junho de 2019 era de 7.503 pessoas, sendo de 6.921 no mesmo mês deste ano.

Em termos de agências, em junho de 2019 a CGD contava com 552, incluindo 'espaços Caixa' e 'gabinetes de empresas - CGD Portugal', ao passo que no final do primeiro semestre deste ano o número era de 551.