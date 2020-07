Actualidade

O Novo Banco perdeu 138 trabalhadores e 15 balcões entre junho deste ano e o mesmo período do ano passado, divulgou hoje a instituição no âmbito da apresentação dos prejuízos de 555 milhões de euros no primeiro semestre.

"Em 30 de junho de 2020 o grupo Novo Banco contava com 4.855 colaboradores (4.993 em 30 de junho de 2019)", pode ler-se no comunicado enviado pela instituição à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O mesmo documento adianta também que "o número de balcões, em 30 de junho de 2020, era de 386 (401 em 30 de junho de 2019)".