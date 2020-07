Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, disse hoje que o banco não costuma dar créditos a entidades para comprarem carteiras de ativos.

"Nós não costumamos financiar carteiras, não costumamos ter esse tipo de negócio. Do valor das diferentes carteiras vendidas ao longo destes anos temos um financiamento de 2%", afirmou na apresentação de resultados do primeiro semestre (lucros de 249 milhões de euros no primeiro semestre, menos 41% face ao mesmo período de 2019).

Contudo, explicou, o financiamento que a CGD por regra não faz é na venda das carteiras de ativos, porque quando o banco vende imóveis de forma isolada (apartamentos, por exemplo) financia os clientes para comprarem esses imóveis, tal como fazem os outros bancos.