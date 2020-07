Actualidade

O adiamento da decisão do FMI sobre o reforço do empréstimo a Angola vai agravar os problemas de liquidez do Tesouro e pressionar as divisas que se encontram ao nível mais baixo de 2020, segundo uma nota do BFA.

Segundo a Bloomberg, o Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu adiar a terceira avaliação do Programa de Financiamento Ampliado, pelo menos até à segunda quinzena de agosto, um adiamento "bastante prejudicial", refere uma nota do Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Fomento Angola, a que a Lusa teve acesso.

"Trata-se de um adiamento bastante prejudicial para o país, já que o desbloqueamento desta avaliação poderia trazer cerca de 800 milhões de dólares em financiamento orçamental (incluindo 350 milhões decorrentes de um alargamento do empréstimo), e em moeda estrangeira, providenciando também divisas ao país", sublinha-se no documento.