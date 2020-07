Actualidade

O novo presidente da Associação de Produtores de Alvarinho (APA) de Monção & Melgaço defendeu hoje a Denominação de Origem (DO) por considerar que seria a "cereja no topo do bolo" para um vinho de excelência.

"Um dos objetivos da nova direção passa pela criação de uma Denominação de Origem (DO) para o Alvarinho, dentro da região dos vinhos verdes. É um objetivo que poderá demorar dois a três anos, para podermos criar uma sub-região ainda com maior excelência. A DO seria a cereja no topo do bolo", disse hoje à agência Lusa, o enólogo Anselmo Mendes.

A nova equipa para o triénio 2020/2022, foi eleita no dia 22. A direção presidida por Anselmo Mendes integra ainda os produtores Joana Santiago, da Quinta de Santiago, e Paulo Rodrigues, da Quinta do Regueiro.