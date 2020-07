Covid-19

O Novo Banco aprovou mais de 38 mil moratórias de crédito no âmbito da pandemia de covid-19 até ao final de junho, num total de 6,8 mil milhões de euros, divulgou hoje a instituição.

No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que dá conta dos prejuízos de 555,3 milhões de euros registados pelo Novo Banco no primeiro semestre, pode ler-se que foram aprovadas moratórias "no valor de 6,8 mil milhões de euros para mais de 38 mil clientes".

"Cerca de 67% do montante foram operações atribuídas a empresas, 30% a operações de moratória do crédito à habitação e o remanescente para operações de crédito ao consumo e outras", assinala também a instituição.