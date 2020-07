Covid-19

Cabo Verde registou mais 33 casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, distribuídos pelas ilhas de Santiago e do Sal, aumentando para 2.451 o total acumulado de infeções no país, segundo dados oficiais.

Na habitual conferência de imprensa para fazer o ponto de situação do novo coronavírus em Cabo Verde, o diretor nacional da Saúde, Artur Correia, revelou que os novos casos foram registados em Santiago (26), distribuídos pelos concelhos da Praia (21), Santa Cruz (2), São Domingos (2) e Ribeira Grande com um, e sete na ilha do Sal.

Com os novos casos, o país passou a somar um total de 2.451 infetados de covid-19, desde 19 de março, continuando também com 23 óbitos e dois doentes transferidos para os seus países.