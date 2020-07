Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte informou hoje ter notificado a Recivalongo para alterar os termos das licenças de depósito de resíduos líquidos e aquosos e de construção que contenham amianto.

O esclarecimento da CCDR-N surge um dia depois do ministro do Ambiente, Matos Fernandes, ter afirmado, sobre a inspeção que mandou fazer há cerca de um mês ao aterro em Sobrado, no concelho de Valongo, que "há conclusões que foram enviadas à CCDR-N que obrigam a impor limitações ao funcionamento do aterro".

"A CCDR-N tem de tirar as conclusões que tem de tirar e eu, ministro, não sou a entidade administrativa que passa licenças ou tira licenças", afirmou Matos Fernandes ao Porto Canal, acrescentando que "há um conjunto de incumprimentos que são bem claros na inspeção feita, mas o problema não tem só a ver com os incumprimentos, tem a ver com a licença" e indica que "a CCDR-N há de explicar aquilo que são as alterações à licença que o aterro tem".