A sociedade Efanor, a maior acionista do grupo Sonae, lançou uma "oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações representativas do capital social" da Sonae Indústria e Sonae Capital, de acordo com dois comunicados enviados ao mercado.

No caso da Sonae Indústria, a Efanor detém, diretamente ou por outras vias, direitos de voto "inerentes a 31.150.266 ações representativas de cerca de 68,608% do capital social e direitos de voto".

A contrapartida oferecida pela Efanor é de 1,14 euros por ação e incorpora "um prémio de 68,4%" em relação ao preço médio ponderado das ações nos seis meses imediatamente antes de 30 de julho deste ano, de 0,667 euros, segundo o comunicado. Em relação ao preço de hoje, o prémio é de 77%, adiantou a sociedade.