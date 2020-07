Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) informou hoje que o Banco Kwanza, que convocou uma assembleia-geral (AG) extraordinária para dissolver a sociedade, terá de cumprir as instruções de transferências dos clientes e manter o limite de fundos próprios.

O comunicado do regulador surge depois de o principal acionista do Banco Kwanza Investimento (BKI), o empresário suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Morais, ter convocado para dia 31 de agosto uma AG com vista a deliberar sobre a dissolução voluntária da instituição financeira.

O BNA, autoridade de supervisão e responsável pela manutenção da estabilidade do sistema financeiro em Angola, decidiu que até à sua dissolução, caso seja essa a deliberação dos acionistas, o Banco Kwanza terá de adotar algumas medidas, entre as quais abster-se de receber novos depósitos, salvo os que digam respeito ao reembolso de créditos ou dívidas de terceiros para com o banco.