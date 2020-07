Alfa/Acidente

O especialista em ferrovia Manuel Tão considerou hoje que a sobreposição de dois sistemas de segurança e de regulamentação no mesmo troço, ao mesmo tempo, poderá ter sido a causa do acidente com o comboio Alfa Pendular, em Soure.

"Se de facto estamos perante uma situação dessas, estamos perante uma bizarria", salientou à agência Lusa o especialista.

De acordo com Manuel Tão, os transportes ferroviários, como o comboio Alfa Pendular, têm um recetor que recebe informações do sistema Convel, que controla a velocidade dos veículos e também garante o cumprimento da sinalização.