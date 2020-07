Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a importância de os empresários do Algarve estarem "unidos" em torno da necessidade de apoiar o turismo neste período de crise motivado pela pandemia de covid-19.

À saída de uma reunião com associações empresariais do Algarve, numa unidade hoteleira de Tavira, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a primeira conclusão é de unidade", porque "estão todas unidas nos mesmos objetivos", e considerou que "isso é muito importante porque são objetivos nacionais, não apenas regionais".

O chefe de Estado português considerou que este é "um primeiro passo fundamental" para se avançar no apoio a um setor que é decisivo para o Algarve, mas frisou que as associações empresariais também "fazem a mesma leitura da situação" e acham que "não há tempo a perder", porque "o turismo de facto desceu ao ponto zero e a importância do turismo aqui no Algarve é decisiva".