Covid-19

O líder da seita Igreja Shincheonji de Jesus, no centro do surto do novo coronavírus na Coreia do Sul em fevereiro, foi detido hoje por suspeita de obstruir a política do Governo de combate à covid-19.

Lee Man-hee, de 88 anos, foi detido após a emissão de um mandado pelo Tribunal Distrital de Suwon, acusado de fornecer às autoridades de saúde registos imprecisos das reuniões na igreja e listas falsas de membros.

O religioso é responsável por "tentativas sistemáticas de destruir evidências", de acordo com uma autoridade judicial citada pela agência de notícias Yonhap.