Actualidade

O nível competitivo do videojogo FIFA em Portugal, no que toca a equipas e competições organizadas no mercado de esports, vai crescendo e alguns jogadores aproximam-se "das decisões" e do topo mundial, apontam à Lusa membros da comunidade.

À Lusa, o primeiro e único campeão do mundo de FIFA português, em 2011, Francisco 'Quinzas' Cruz, destaca o papel de alguns jogadores que têm conseguido resultados extraordinários, como Gonçalo 'RastaArtur' Pinto e Diogo 'Tuga810' Pombo, ambos na TS Warrior Player, que no Mundial de seleções de 2019 chegaram às meias-finais, ficando no 'top 8' do FIFA eWorld Cup.

"Há cada vez mais gente a jogar e a tentar chegar ao topo, e termos dois jogadores no campeonato do mundo, e este ano teríamos pelo menos um [Diogo Mendes], é algo de louvar, porque estamos muito atrás no que diz respeito a investimento das organizações, olhando para os outros países", explica o treinador do Sporting, ainda hoje detentor do recorde de campeão mundial mais jovem de sempre, então com 16 anos.