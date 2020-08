Actualidade

Francisco 'Quinzas' Cruz foi, em 2011, o primeiro, e único, campeão do mundo de FIFA português, hoje em dia é treinador no Sporting e tem um projeto para ajudar qualquer interessado a melhorar o nível competitivo.

Natural da Trofa, 'Quinzas', como é conhecido no seio do popular videojogo de futebol virtual, começou a jogar "muito cedo e de forma casual, como quase toda a gente", mas deu o 'salto' para o lado competitivo também muito cedo.

"Fui eu próprio que comecei a interessar-me pelas competições. (...) Comecei a carreira de jogador pelos 14 anos. Fui campeão nacional e qualifiquei-me para o campeonato do mundo, fui terceiro, dois anos antes de ser campeão do mundo" com 16 anos, conta à Lusa.