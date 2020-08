Covid-19

O Hospital de S. João criou um apoio psicológico para profissionais de saúde, não para "preparar soldados" para a "guerra" covid-19 mas porque "desvalorizar" o que sente quem está na linha da frente pode ser tão contagioso quanto o coronavírus.

A ideia é transmitida à agência Lusa por Eduardo Carqueja, diretor do serviço de psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, no qual foi, recentemente, criada uma consulta de psicologia dirigida a profissionais de saúde.

"O que os estudos dizem é que o 'burnout' [ou Síndrome do Esgotamento Profissional] decorre da situação laboral na qual o trabalhador está inserido. Pode produzir resistências, desgaste, exaustão. Neste contexto de pandemia, existem outros aspetos a ser considerados: o medo de ser contagiado ou de contagiar, a ansiedade do regresso ao serviço de origem (...). Há um stress pós-traumático que não pode ser desvalorizado, quer pelo próprio quer pelos seus pares", descreve Eduardo Carqueja.