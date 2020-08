Actualidade

O Montepio concedeu, até final de junho, 34 mil moratórias no pagamento de créditos, divulgou hoje o banco.

Segundo as contas semestrais hoje conhecidas (prejuízos de 51,3 milhões de euros no primeiro semestre), as moratórias correspondem a créditos no valor de 3.000 milhões de euros e, das 34 mil moratórias concedidas, 20.500 foram a famílias e 13.500 a empresas.

As moratórias de crédito (que suspendem pagamentos de capital e/ou juros) foram criadas como uma ajuda a famílias e empresas penalizadas pela crise económica desencadeada pela pandemia de covid-19.