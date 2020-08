Actualidade

O grupo Vista Alegre Atlantis teve prejuízos de 3,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, que comparam com lucros de 3,7 milhões de euros no mesmo período de 2019, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo que detém as marcas centenárias Vista Alegre e Bordallo Pinheiro indicou que o volume de negócios caiu 26% para 42,6 milhões de euros.

A maior descida no volume de negócios foi no segmento de 'porcelanas e complementares', tendo caído 62% em termos homólogos para 9,7 milhões de euros.