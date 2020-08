Óbito/Veríssimo Serrão

O funeral do historiador Joaquim Veríssimo Serrão, que morreu na sexta-feira, realiza-se na segunda-feira, em Santarém, disse hoje à Lusa uma fonte da família.

De acordo com a mesma fonte, o velório do historiador irá decorrer a partir das 09:30, na igreja da Piedade de Santarém, com missa de corpo presente às 10:00.

O funeral de Joaquim Veríssimo Serrão realizar-se-á às 11:30, no cemitério de Santarém, mas será reservado a familiares, devido às regras em vigor devido à pandemia de covid-19.