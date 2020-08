Alfa/Acidente

Uma das linhas afetadas pelo descarrilamento de um comboio Alfa Pendular, na zona de Soure, deverá estar pronta para ser operada até à meia-noite de hoje, afirmou o ministro das Infraestruturas.

"O que nos foi informado pela Infraestruturas de Portugal há pouco foi que até à meia-noite, em princípio, uma das linhas pelo menos estaria já pronta para ser operada", afirmou Pedro Nuno Santos, que falava aos jornalistas à saída de uma visita a feridos do acidente de sexta-feira, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O descarrilamento do Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira dois mortos e 44 feridos, oito dos quais graves.