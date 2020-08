Taça de Portugal

Nuno Tavares é a novidade no 'onze' do Benfica, enquanto Mbemba e Marega regressam no FC Porto, para a final da 80.ª edição da Taça de Portugal em futebol, que se realiza hoje no Estádio Cidade de Coimbra.

Em relação à equipa que venceu o dérbi com o Sporting, o treinador Nélson Veríssimo fez sair Tomás Tavares e entrar Nuno Tavares, que falhou o encontro devido a lesão, mantendo os restantes 10 jogadores.

Por seu lado, Sérgio Conceição procedeu a duas alterações em relação à formação que perdeu por 2-1 em Braga, no fecho da I Liga portuguesa de futebol, num 'onze' no qual se mantiveram Uribe e Luis Díaz, ambos recuperados de lesões.