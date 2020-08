Covid-19

Joanesburgo, 01 ago 2020 (Lusas) - A África do Sul ultrapassou os 500 mil casos de infeção por covid-19, o que representa mais de metade de todos os casos confirmados no continente africano, foi hoje anunciado.

De acordo com o ministro sul-africano da Saúde, Zwelini Mkhize, hoje foram confirmados 10.107 novos casos de infeção com o novo coronavírus, totalizando agora 503.209, incluindo mais de 8.100 mortes.

Com uma população de cerca de 58 milhões de habitantes, a África do Sul é o quinto país, a nível global, com mais casos confirmados, depois dos Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia.