Actualidade

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) cancelaram hoje o alerta para tempestade tropical e avisos de inundações graves, uma vez que o ciclone tropical Sinkalu está a afastar-se do território.

As autoridades de Macau, contudo, alertaram em comunicado que, "sob a influência de uma corrente de ar do quadrante leste, haverá ventos fortes ocasionais (...) e sob a influência de uma maré astronómica vão ocorrer inundações em zonas baixas do Porto Interior" no domingo e na segunda-feira.

Um alerta que motivou inicialmente o anúncio do "Storm Surge" (maré de tempestade) Azul, o primeiro aviso na escala.