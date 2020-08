Covid-19

O México registou mais 784 mortes e um recorde diário de 9.556 infetados com o novo coronavírus, elevando o total de óbitos para 47.472 e o de casos para 434.193, anunciaram as autoridades no sábado.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o México já ultrapassou o Reino Unido em mortes e só é superado pelos Estados Unidos e pelo Brasil, sendo a sexta nação com mais casos.

No entanto, com uma população de 130 milhões de pessoas, ocupa o 13.º lugar na taxa de mortalidade por milhão de habitantes, segundo o portal de estatísticas Worldometer.