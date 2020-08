Alfa/Acidente

A Infraestruturas de Portugal prevê que a circulação de comboios na linha do Norte, interrompida desde sexta-feira por causa de um acidente ferroviário, seja completamente restabelecida na tarde de segunda-feira, informou hoje a empresa.

A empresa confirmou ainda que foi já restabelecida a circulação de forma condicionada de uma das vias.

"A Infraestruturas de Portugal informa que, realizados os trabalhos de reparação da via e catenária à saída da Estação de Soure, foi possível restabelecer à 01:45 a circulação através da via descendente no troço da Linha do Norte entre Pombal e Alfarelos", pode ler-se no comunicado.