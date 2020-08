Covid-19

A crise causada pela pandemia de covid-19 afetou todo o planeta e transformou-se numa barreira extra para casais formados por pessoas que estão em países diferentes e cujo contacto ficou limitado com o fecho das fronteiras.

"Sem amor a gente não é nada", resumiu Erika Tamires Costa, 29 anos, faz parte de grupos criados nas redes sociais dentro de um movimento global chamado Love is not Tourism (Amor não é Turismo), nos quais casais e famílias separadas pela pandemia contam as suas histórias e lutam para rever as pessoas amadas de quem estão distantes por causa das limitações às viagens.

A brasileira contou à Lusa que conheceu o português José Lourenço no ano passado no trabalho, apaixonou-se e, em seis meses, já moravam juntos em São Paulo.