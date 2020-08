Alfa/Acidente

A circulação de comboios na linha do Norte, interrompida desde sexta-feira por causa de um acidente ferroviário, deverá ser restabelecida durante o dia de hoje, avançou a Infraestruturas de Portugal.

A empresa tinha informado inicialmente que o restabelecimento da circulação nas duas vias estava previsto para segunda-feira, mas esclareceu que é "no decorrer de hoje".

"A Infraestruturas de Portugal informa que está previsto que seja possível restabelecer a circulação em ambas as vias no decorrer do dia de hoje, domingo", refere a empresa numa nota enviada à agência Lusa.