(NOVA VERSÃO, CORRIGINDO NO TERCEIRO PARÁGRAFO A PONTUÇÃO DOS PILOTOS NO MUNDIAL)

(CORREÇÃO) Silverstone, Grã-Bretanha, 02 ago 2020 (Lusa) - O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 pela sétima vez e alargou a vantagem no Mundial de pilotos.

O britânico, que fez a última volta com o pneu dianteiro direito furado, deixou o holandês Max Verstappen (Red Bull) a 5,856 segundos e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 18,474 segundos, conquistando a 87.ª vitória da carreira, estando a quatro do recorde do alemão Michael Schumacher.