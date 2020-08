Covid-19

A Itália registou uma queda no número de infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando 239 doentes, ou seja, menos 56 do que no sábado, informou hoje o Ministério da Saúde daquele país.

A queda no número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus foi registada num dia em que foram realizados menos testes, admitiu o ministério.

No total, a Itália conta 248.070 pessoas que contraíram o coronavírus desde que o primeiro caso foi detetado no país, em 21 de fevereiro.