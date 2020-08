Actualidade

O presidente do FC Porto admitiu hoje, na cerimónia de entrega da Taça de Portugal de futebol e a da I Liga no Museu dos 'dragões', que o título nacional foi "o que mais alegria deu conquistar".

"Falo de muitos dos muitos títulos que já ganhámos comigo a presidente. Para mim todos foram importantes, mesmo quando outros eram presidentes do FC Porto. Como presidente este foi o título que mais alegria me deu, pela dificuldade que teve, pela situação caótica do país, pela vontade de televisões e jornais que não queriam que nós ganhássemos. O sentimento que transmito a todos é 'obrigado'. Vocês estão na história do FC Porto", referiu num discurso emocionado.

O dirigente dirigiu-se ainda ao treinador Sérgio Conceição, salientando a grande amizade que os une.